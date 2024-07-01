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Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля

Русская православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Юнеско Псков».

Фото: Telegram-канал «Юнеско Псков»

«Архангел Гавриил – один из высших ангелов, в Ветхом и Новом Заветах является как носитель радостных благовестий. Священнику Захарии он возвестил о рождении Иоанна Крестителя, Богородице в Назарете — о рождении Спасителя мира. Архангел Гавриил часто изображается на северных дверях иконостаса и является одним из щитодержателей на гербе Российской империи», - рассказали эксперты.

Сегодня престольный праздник отмечают в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.