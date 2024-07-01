←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 01.07.2024 09:003 Общество православных педагогов появится в Псковской области 26.07.2024 12:580 Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля 25.07.2024 21:002 Лекция «Тайна имени в философии отца Павла Флоренского» пройдет в Пскове 25.07.2024 19:244 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 25.07.2024 19:200 Книжная выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове 25.07.2024 18:410 В Спасо-Преображенском соборе поставили баннер с историей угрозы его уничтожения
Церковь / Новости епархии

Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля

26.07.2024 12:58|ПсковКомментариев: 0

Русская православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Юнеско Псков».

Фото: Telegram-канал «Юнеско Псков»

«Архангел Гавриил – один из высших ангелов, в Ветхом и Новом Заветах является как носитель радостных благовестий. Священнику Захарии он возвестил о рождении Иоанна Крестителя, Богородице в Назарете — о рождении Спасителя мира. Архангел Гавриил часто изображается на северных дверях иконостаса и является одним из щитодержателей на гербе Российской империи», - рассказали эксперты. 

Сегодня престольный праздник отмечают в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
26.07.2024, 12:580 Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила 26 июля 26.07.2024, 10:101 Митрополит Арсений: Любимый Псков навсегда останется в моем сердце 25.07.2024, 21:002 Лекция «Тайна имени в философии отца Павла Флоренского» пройдет в Пскове 25.07.2024, 19:244 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии
25.07.2024, 19:200 Книжная выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове 25.07.2024, 18:410 В Спасо-Преображенском соборе поставили баннер с историей угрозы его уничтожения 25.07.2024, 16:510 Пятерых монахов «спасли» при пожарных учениях на территории Мирожского монастыря 25.07.2024, 11:130 День памяти преподобного Серапиона Изборского отмечают православные
24.07.2024, 18:400 Полсотни мероприятий ко Дню крещения Руси проведут в учреждениях культуры Псковской области 24.07.2024, 17:340 Звон-концерт прозвучал на территории храма Василия на Горке в Пскове 24.07.2024, 17:240 СОБЫТИЕ: Праздничный молебен княгине Ольге в Псковском кремле 24.07.2024, 16:270 Праздничный молебен княгине Ольге. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.07.2024, 13:210 Праздничный молебен княгине Ольге совершили в Псковском кремле 23.07.2024, 10:070 Арочный кованый дверной блок установили в колокольне Троицкого собора в Пскове 21.07.2024, 21:210 Митрополит Арсений принял участие в торжествах по случаю 445-летия явления Казанской иконы Божией Матери 21.07.2024, 20:200 Псковичей приглашают посетить выставку текстильных композиций
21.07.2024, 20:000 Священник пояснил, о чем важно вспомнить в праздник Казанской иконы 21.07.2024, 18:400 Архиепископ Печерский Матфей возглавил Всенощное бдение в Михайловском соборе 21.07.2024, 15:200 Завершилась реставрация главного храма обители в Спасо-Казанском монастыре города Острова 20.07.2024, 21:400 Купол храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи отправили на реставрацию
20.07.2024, 19:010 Отреставрированный прапор и крест установили в Псково-Печерском монастыре 19.07.2024, 07:200 Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове 18.07.2024, 18:400 Лекцию о княгине Ольге проведут в Пскове 16.07.2024, 14:400 В отреставрированной звоннице псковского храма откроется выставка
15.07.2024, 16:090 Закладной камень храма Успения Пресвятой Богородицы освятили в Великих Луках 14.07.2024, 20:310 Коммуникации подводят в Лазаревскую церковь в Псково-Печерском монастыре 14.07.2024, 18:140 Крест Стефановской церкви в Мирожском монастыре покрывают сусальным золотом 14.07.2024, 10:440 Русский музей и Псково-Печерский монастырь обсудили дальнейшее взаимодействие
12.07.2024, 20:290 Скончался протоиерей Александр Тимофеев, долгие годы служивший в храмах Плюсского и Стругокрасненского районов 12.07.2024, 20:230 Церемония венчания прошла в себежской колонии 12.07.2024, 19:200 Археологическим раскопкам в Выбутах посвятят очередные Александро-Невские беседы 10.07.2024, 14:481 Традиционный крестный ход вокруг Пскова состоится 30 июля
09.07.2024, 11:020 Иконостас печорской церкви реставрируют в Пскове и Петербурге 07.07.2024, 20:400 Противоаварийные работы начались в храме святых Космы и Дамиана в Гдовском районе 07.07.2024, 13:200 Митрополит Арсений принял участие в праздновании памяти преподобного Михаила Клопского в Новгородской митрополии 07.07.2024, 12:000 Пятилетний юбилей отмечается со дня включения десяти храмов Пскова в список ЮНЕСКО
06.07.2024, 23:490 Очередные Александро-Невские беседы посвятят Александру Свирскому 06.07.2024, 21:591 Патриарх Кирилл поздравил настоятеля Печерского монастыря с 45-летием 06.07.2024, 21:550 О сложностях реставрации Благовещенской церкви Печерского монастыря рассказали специалисты 06.07.2024, 13:190 Православные празднуют в честь чудотворной иконы из Псково-Печерского монастыря
05.07.2024, 21:000 Завершаются фасадные работы на колокольне Троицкого собора 05.07.2024, 16:070 «Пастырь»: о Петровом посте и празднике святых равноапостольных Петра и Павла. ВИДЕО 05.07.2024, 13:520 Первый церковный музей скоро откроется в Великих Луках 04.07.2024, 18:400 Реставрация памятников обители продолжается в Мирожском монастыре
02.07.2024, 20:531 Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения 01.07.2024, 10:390 Урожай огурцов к братской трапезе собрали в Псково-Печерском монастыре 01.07.2024, 09:003 Общество православных педагогов появится в Псковской области 27.06.2024, 17:561 Митрополит Арсений посетил строящийся храм святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина
27.06.2024, 09:000 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре 24.06.2024, 20:260 Штукатурный слой удаляют со стены в Псково-Печерском монастыре 24.06.2024, 11:340 Фестиваль колокольного искусства состоялся в Пскове 23.06.2024, 20:011 Всех желающих приглашают потрудиться на подворье обители в поселке Замошье Псковского района
23.06.2024, 19:000 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в Троицком соборе 23.06.2024, 11:400 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в псковском Троицком соборе 23.06.2024, 09:000 Святую Троицу отмечают православные христиане 21.06.2024, 20:300 Православное педагогическое сообщество создадут в Псковской епархии
21.06.2024, 20:000 Религиовед рассказал о традициях Дня Святой Троицы 21.06.2024, 17:300 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы 21.06.2024, 12:230 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы. ВИДЕО 20.06.2024, 12:471 Частичку Вечного огня с Пискарёвского кладбища в Петербурге привезли в Псков
19.06.2024, 19:000 Зачатейский монастырь от Торгу станет темой лекции в Пскове 19.06.2024, 13:590 Посвященную Святогорскому монастырю монографию презентовали в Великих Луках 17.06.2024, 09:470 Фестиваль колокольного искусства пройдет в Пскове 14.06.2024, 20:010 Николай Козловский поблагодарил епископа Великолукского и Невельского Сергея за преданность вере и Церкви
14.06.2024, 19:050 Николай Козловский: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках будет иметь военное направление 14.06.2024, 18:210 Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы возобновлено в Великих Луках 14.06.2024, 10:400 Устинов день отмечают 14 июня: как ветер предсказывает погоду 13.06.2024, 20:000 Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» в Пскове обсудят на лекции
11.06.2024, 17:510 Монографию о Святогорском мужском монастыре представят в Великих Луках 11.06.2024, 17:250 Церковь Богоявления Господня в Дедовичском районе оформят в госсобственность 09.06.2024, 19:001 Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове
07.06.2024, 13:431 Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь - драгоценность Русской православной церкви 06.06.2024, 13:460 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском 06.06.2024, 10:050 Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах 06.06.2024, 08:170 Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru