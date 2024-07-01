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Архиепископа Псковского и Порховского Матфея возвели в сан митрополита

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 августа в Храме Христа Спасителя в Москве возвел архиепископа Псковского и Порховского Матфея в сан митрополита. Об этом сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, митрополит Матфей назначен главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений покинул Псковскую область, и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года.