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«Пастырь»: Ильин День. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 августа.

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет об одном из великих ветхозаветных пророков Церкви — о пророке Илие. Как раз 2 августа будет отмечаться Ильин день — церковный день памяти этого почитаемого пророка.

Повтор программы слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня в 18.19.

Напомним, в программе «Пастырь» представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.