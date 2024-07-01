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Служение митрополита Матфея прошло в Свято-Троицком соборе города Пскова

Служение митрополита Псковского и Порховского Матфея прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Он совершил Божественную Литургию в субботу пятой седмицы по Пятидесятнице.

Напомним, 25 июля архиепископ Матфей был назначен главой Псковской митрополии. 1 августа в Храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Матфея в сан митрополита.

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Митрополит Арсений покинул Псковскую область, и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года.