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Служение митрополита Матфея прошло в Свято-Троицком соборе города Пскова

03.08.2024 11:29|ПсковКомментариев: 0

Служение митрополита Псковского и Порховского Матфея прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Он совершил Божественную Литургию в субботу пятой седмицы по Пятидесятнице.

Напомним, 25 июля архиепископ Матфей был назначен главой Псковской митрополии.  1 августа в Храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Матфея в сан митрополита. 

Митрополит Арсений покинул Псковскую область, и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года.  

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Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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