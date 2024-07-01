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Стали известны даты предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Матфея

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Когда пройдут предстоящие служения митрополита Псковского и Порховского Матфея рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

3 августа 2024 года, накануне Недели 6-й по Пятидесятнице, митрополит Матфей возглавит всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения – 18:00.

4 августа 2024 года, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, митрополит Матфей совершит Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения – 10:00.

5 августа 2024 года, в прославление иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость», митрополит Матфей совершит Божественную Литургию в Свято-Троицком Творожковском монастыре. Встреча Архиерея – 09:30.