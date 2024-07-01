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Высотные работы по установке прапора завершены на Изборской башне Псково-Печерского монастыря

Высотные работы по установке прапора завершены на Изборской башне Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Древние боевые башни Псков-Печерского монастыря впервые отреставрированы в 60- годы прошлого столетия при Архимандрите Алипии. Тогда же получили новое художественное завершение- кованые прапоры. Они выполнены архитектором-реставратором В.П. Смирновым.

️Каждый прапор имеет собственный символ. Для Башни нижних решеток выкован железный стяг с образом Спаса Нерукотворного.

️Для Башни Верхних решеток - трубящий Архангел. Благовещенская башня украшена флагом со сценой Благовещения. ️На башне Изборской, служившей, в частности, воротами для курьерской службы, установлен прапор с изображением барса.

️Выполняя реставрацию прапора с барсом, специалисты воспроизвели утраты исторической ковки, укрепили ее, покрасили специальными составами, починили механизм флюгеров. Отдельные элементы покрыты сусальным золотом.