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Строительные леса устанавливают на фасад Троицкого собора в Пскове

Продолжается реставрация Троицкого собора Псковского Кремля. Устанавливаются леса для работы на фасадах памятника. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы укрепляют контрфорсы, фундаменты и стены.

«Современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в х1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров. Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами», - рассказали реставраторы.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Отметим, масштабная реставрация собора проводится впервые.