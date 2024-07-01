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Молебен перед началом учебного года организуют в Пскове

Храм великомученика Димитрия Солунского приглашает на молебен перед началом учебного года, который пройдет в Пскове 1 сентября в 11:00, сообщает Псковская епархия в Telegram-канале.

Фото: группа храма Дмитрия Солунского «ВКонтакте»

Молебен совершит отец-настоятель обители Александр Николаев.

«За богослужением мы будем просить у Господа, Богородицы, святых и преподобных отцов - покровителей учащих и учащихся, небесной помощи и поддержки на предстоящий учебный год», – отмечают в Псковской епархии.

Во время посещения молебна посетители смогут прислониться к 20-килограммовому Евангелию XVI века и иконе Сергия Радонежского - покровителя учащих и учащихся. Молебен будет сопровождаться традиционным колокольным звоном, знаменующим начало нового учебного года. Звон производят выпускники школы звонарей при храме.

К участию в мероприятии приглашаются воспитанники воскресных школ, студенты и школьники, педагоги и преподаватели вузов, воспитатели дошкольных учреждений, а также все желающие.