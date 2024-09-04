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Владимирскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в 2024 году отмечается 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

На фото: икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская (список с иконы Владимирской Божией Матери) из Братской трапезной. Псково-Печерский монастырь

Особо чтимой на Руси является икона Владимирской Божией Матери. Такие почести определило ей само время и те исторические процессы, через которые проходила Россия. Ибо во всех них зримо для россиян участвовала Сама Матерь Божия и именно этой иконой, рассказали в обители.

«Мы видим, что Россия идет по жизни через многие жесточайшие войны и страдания, и не раз уже стояло наше государство на самом краю гибели. Так почему же, находясь под покровом столь могучей заступницы, нас не минуют беды? Други наши, это происходит тогда, когда православные россияне, заигравшись приманками жизни, забывают о пути, начертанном им её Божественным Сыном, когда самость, ложь, фальшь и лукавство грозят великому делу спасения нашего, ради которого её сын, наш спаситель и Бог совершил свой подвиг жизни. И все эти беды не иначе есть как наказательное вразумление, чтобы вернуть Россию к заветам, оставленным родоначальником православия на Руси святым князем Владимиром. И наказание, и вразумление, и помилование — все это приходит к нам ради молитв Матери Божией, ради нашего спасения. Она — матерь всех верующих — преклоняет пред сыном своим колени и молит и просит за нас, выпрашивая милость прощения. Будем помнить, дорогие мои, что нам не должно забывать, для чего и ради чего дарована нам эта земная жизнь. И тогда, зная свои немощи и удобопреклонность ко греху, мы будем постоянно обращаться к нашей Небесной Матери за помощью», - говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин).