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Иван Охлобыстин посетил студентов Псково-Печерской духовной семинарии

Российский актёр, режиссёр, сценарист, священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин посетил студентов Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в семинарии.

Фотографии: Псково-Печорская духовная семинария

Напомним, ранее актер посещал Псковскую область для съемок продолжения фильма «Холоп». Съемки проводили в кинодеревне в урочище Лосковском в Новоржевском районе.

Помимо этого, Иван Охлобыстин принимает участие в съемках фильма «Супер Ангел», массовое сцены которого снимали в городе Остров.