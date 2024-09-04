Российский актёр, режиссёр, сценарист, священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин посетил студентов Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в семинарии.
Фотографии: Псково-Печорская духовная семинария
Напомним, ранее актер посещал Псковскую область для съемок продолжения фильма «Холоп». Съемки проводили в кинодеревне в урочище Лосковском в Новоржевском районе.
Помимо этого, Иван Охлобыстин принимает участие в съемках фильма «Супер Ангел», массовое сцены которого снимали в городе Остров.