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В поселке Тямша началось возведение кровли на строящемся храме

В октябре на строящемся храме святых Жен-Мироносиц в поселке Тямша Псковского района началось возведение кровли, сообщили в псковской епархии.

Фото: псковская епархия

Строительство храма в честь святых Жен-Мироносиц в поселке Тямша Псковского района началось в 2023 году по инициативе местных жителей. 28 апреля 2024 года, в Неделю Ваий, митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил чин на основание храма, после чего начались работы по его возведению.

Приход приглашает желающих принять участие в строительстве храма.