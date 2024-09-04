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Частица мощей Матроны Московской прибудет в Великие Луки 18 октября

18 октября по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в храм святителя Тихона города Великие Луки прибудет ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Святыня будет прибывать в храме святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

Святая блаженная старица Матрона Московская - одна из наиболее почитаемых русских святых двадцатого столетия. Простая неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам, Матрена Дмитриевна Никонова привлекала к себе людей даром исцеления и предсказания, но самое главное - глубокой церковной верой. Общецерковный день памяти Блаженной Матроны Московской - 2 мая по новому стилю.

«Все желающие могут приложиться к святыни. Кроме того, возможно организация экскурсий в храм святителя Тихона для поклонения святыни!» - отметили в администрации.