Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей: Псковская земля занимает высокое место в духовной истории России

Псковская земля занимает высокое место в духовной истории России, заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей на совещании епархиальных древлехранилителей в Паломническом центре Псково-Печерского мужского монастыря 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская земля занимает высокое место в духовной истории России. Здесь веками хранились святыни, которые вдохновляли и вдохновляют на подвиги. Ваша работа направлена на сохранение духовного наследия, - обратился к древлехранилителям митрополит Матфей. - Вы поддерживаете непрерывную связь между поколениями, духовную память русского народа сегодня, когда вызовы современности ставят под угрозу эту память».

Также он подтвердил слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что задача древлехранилителей очень важна, и сегодняшнее совещание позволит обменяться опытом в вопросе сохранения церковных святынь.