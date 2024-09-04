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Творческий вечер, посвященный Хеллоуину, прошел в псковском православном клубе

Молодежный клуб при Псковской епархии провел творческую встречу в преддверии Хеллоуина, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Тема встречи - отношение православия к Хеллоуину. На мероприятии молодежь обсудила историю «праздника», совместно с отцом Тигрием, священником при Храме Василия на горке. Участники критически поразмышляем над аспектами данного гуляния.

Молодежь пришла к выводу, что главная проблема праздника в том, что люди не берут в расчет исторический и религиозный смысл. То, каким сейчас воспринимается Хеллоуин - Российская Православная церковь не одобряет.

«Мы видим, как в современном мире этот праздник - бесовский. Но в глубине его, на самом деле, скрыто христианство», - сказал отец Тигрий.

На встрече отметили, что название Хеллоуина происходит не от английского слова «ад» (Hell). Исторически праздник имеет христианскую ноту. Его полное название в переводе означает «Канун Дня всех Святых» (All-Hallows-Eve).