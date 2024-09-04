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Главку колокольни подготавливают к золочению в Мирожском монастыре в Пскове

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря. Специалисты приступили к подготовке главки колокольни к золочению. Об этом сообщили Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церкви возвращают первоначальный облик. Проведены кровельные работы. Специалисты установили купол, выполнили его покрытие. Выполнены работа по восполнению кладки фундаментов и фасадов.

Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404. В конце XVII века церковь перестроена.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

В период оккупации (1941-1944 годов) на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался концлагерь.

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику.

В 1994 году Стефановская церковь передана Псковской епархии.