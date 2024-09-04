Церковь / Новости епархии

Протоиерей храма Александра Невского Олег Тэор отмечает 80-летие

Протоиерей псковского храма Александра Невского, почетный гражданин города Пскова Олег Тэор отмечает 80-летие 1 ноября.

Сегодня, в день рождения протоиерея, в храме Александра Невского прошла божественная литургия. А 30 октября в Доме офицеров Пскова состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения и 55-летию церковного служения на Псковской земле митрофорного протоирея Олега Тэора.

Олег Тэор - настоятель храма Александра Невского. Родился на Волге в 1944 году. Мама была эвакуирована из Пскова. Рукоположен во диаконы в 1970 году, десять дней прослужил в этом сане в Свято-Успенском Печерском монастыре.

Начинал службу в Троицком Соборе Пскова и в Дновском районе, село Белая. С 1992 года – настоятель храма храма Александра Невского в Пскове.