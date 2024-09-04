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Первый церковный музей и библиотеку хотят открыть на базе Великолукской епархии 

01.11.2024 18:06|ПсковКомментариев: 0

Первый церковный музей и церковную библиотеку планируют открыть на базе Великолукской епархии в честь патриарха Тихона. Кроме того, в храмах города будут организованы праздничные службы, а в городских школах пройдут тематические встречи с представителями епархии. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Значение личности патриарха Тихона велико не только для нашей Псковской области, но и для всей нашей страны, для сохранения духовности которой святитель Тихон сделал очень многое», - сказал глава города.

На долю святителя Тихона выпало немало испытаний – он стал патриархом Московским и всея Руси в один из самых тяжёлых периодов в истории страны – во времена смуты и разрухи, богоборчества и кровопролития, свержения монархии и непростого периода установления новой власти, которая отвергла все привычные традиции и ценности, рассказал Николай Козловский.

Святейшего Тихона по праву назвали святителем – он многое сделал для широкого распространения православной веры не только в России, но и далеко за её пределами, призывал людей следовать духовным канонам православия и лечил людские души молитвой и добрым словом, напомнил глава Великих Лук. 

Родина патриарха Тихона – деревня Клин Куньинского района Псковской области. Исторический факт места рождения великого русского святого на Великолукской земле был установлен в начале девяностых годов прошлого столетия благодаря архивным изысканиям великолукского писателя-краеведа Николая Новикова. С этого момента и по сей день память патриарха Тихона почитается и трепетно сохраняется на его малой родине в погосте Клин Куньинского района, а также в древнем русском городе Великие Луки. В прошлом году в погосте Клин в память о святителе был открыт монумент.

Активное участие в подготовке к этому событию принимали промышленные предприятия города. Также на родине святителя Тихона создаётся паломнический центр. В этом году при поддержке правительства региона дорога, ведущая к родине святого, получила асфальтовое покрытие, была разработана документация для проведения к погосту Клин ветки межпоселкового газопровода. Благодаря инициативе Великолукской епархии, Министерством культуры Российской Федерации выделены средства для подготовки проектной документации необходимой для полноценной, современной реставрации храма Воскресения Христова, в котором был крещён будущий патриарх всея Руси.

«Для православных верующих Великих Лук и всей Великолукской епархии Тихон является очень значимым святым, нашим земляком, настоящим небесным покровителем. Его личности и продолжению его благих дел в Великолукской епархии уделяется большое внимание», - отметил Николай Козловский. 

В 2016 году в Великих Луках в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 850-летнему юбилею первого упоминания города в летописи, освятили новый храм Святителя Тихона и святых Новомучеников и Исповедников Российских. Строительство велось на пожертвования великолучан. Этот храм был вторым из построенных в Псковской области в XXI веке.

Каждый год в память святителя Тихона в городских школах совместно с Великолукской епархией проходят Свято-Тихоновские педагогические чтения и Покровские вечера. В рамках данных мероприятий проходят лекции, концерты, чтения, и экскурсии, направленные на духовно-нравственное воспитание молодёжи.

В 2025 году Русская православная церковь будет торжественно отмечать столетие кончины святого. Ряд торжественных мероприятий запланирован в Великолукской епархии. На малой родине патриарха пройдёт крестный ход федерального значения. Также продолжатся работы по возведению дома-музея имени святителя Тихона и реставрации церкви в деревне Клин.

В Великих Луках в честь патриарха Тихона возле Кафедрального собора в этом году поставили памятный монумент. В будущем году в честь святого на базе Великолукской епархии планируется открыть первый церковный музей и церковную библиотеку. Кроме того, в храмах города будут организованы праздничные службы, а в городских школах пройдут тематические встречи с представителями епархии.

«Уверен, что в нынешнее время, когда Россия столкнулась с колоссальным давлением Запада, настоящей угрозой своей безопасности и будущему со стороны неофашистов, работа по сохранению памяти святителя Тихона, который очень многое сделал для сохранения и приумножения наших исконных ценностей, особенно важна и необходима», - подытожил Николай Козловский.
Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки #патриарх
Источник: Псковская Лента Новостей
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