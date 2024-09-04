Завершен очередной этап работ в храме Вознесения Господня в порховской деревне Бельское Устье

Завершен очередной этап работ в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье в Порховском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
В храме Вознесения Господня выполнены работы по установке исторических отреставрированных решеток на окна и продухи; выполнены работы по булыжной отмостка фасадов, подготовка песчано-гравийного основания под пешеходные дорожки благоустройства территории; силами и при непосредственной помощи СПбПУ Петра Великого установлен металлический забор вокруг храма.
Произведена укладка бордюров, водоотводных лотков, организация пешеходных дорожек. Закончены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения.
Нанесена санирующая штукатурка на цоколе храма. Церковь Вознесения Господня построена в XIX веке. Объект культурного наследия народов России регионального значения. Охраняется государством.
Самый большой вотчинный храм в Псковской области построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина (1753 год) в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 году.
Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трехпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы).
В середине XIX века указывается, что церковь без колокольни, колокола повешены на шести деревянных столбах. Храм имеет крестово-купольные формы, а изначально архитектурное решение было в форме ротонды.
Здание выполнено из кирпича, подвалов нет, в качестве фундамента выполнена многолучевая стяжка из валунов.
Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в 3 этапа, с большими перерывами.
АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к работе с памятником архитектуры приступило в 2023 году.