Церковь / Новости епархии

Завершен очередной этап работ в храме Вознесения Господня в порховской деревне Бельское Устье

Завершен очередной этап работ в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье в Порховском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В храме Вознесения Господня выполнены работы по установке исторических отреставрированных решеток на окна и продухи; выполнены работы по булыжной отмостка фасадов, подготовка песчано-гравийного основания под пешеходные дорожки благоустройства территории; силами и при непосредственной помощи СПбПУ Петра Великого установлен металлический забор вокруг храма.

Произведена укладка бордюров, водоотводных лотков, организация пешеходных дорожек. Закончены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения.

Нанесена санирующая штукатурка на цоколе храма. Церковь Вознесения Господня построена в XIX веке. Объект культурного наследия народов России регионального значения. Охраняется государством.

Самый большой вотчинный храм в Псковской области построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина (1753 год) в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 году.

Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трехпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы).

В середине XIX века указывается, что церковь без колокольни, колокола повешены на шести деревянных столбах. Храм имеет крестово-купольные формы, а изначально архитектурное решение было в форме ротонды.

Здание выполнено из кирпича, подвалов нет, в качестве фундамента выполнена многолучевая стяжка из валунов.

Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в 3 этапа, с большими перерывами.

АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к работе с памятником архитектуры приступило в 2023 году.