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Новый храм в Великих Луках освятят 24 ноября

Благоустройство нового храма, названного в честь святого покровителя города Великие Луки преподобного Мартирия Зеленецкого, продолжается в Великих Луках. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в рамках своего еженедельного видеообращения.

«В жизни нашего города происходит много важных событий. Город растёт и развивается. Важно, что это развитие касается всех городских районов. Одним из них является район, расположенный к юго-востоку от железнодорожного узла. Строительство современного инженерно-экономического лицея, детского сада и новой котельной, ввод в эксплуатацию путепровода и улучшение дорожной инфраструктуры придало импульс развитию этой части города, в том числе промышленной отрасли. В данной части города в последнее время увеличивается количество рабочих мест, идёт строительство новых многоквартирных домов. Но для современного российского города недостаточно иметь развитую социальную и экономическую инфраструктуру», – заметил глава Великих Лук.

Руководство города поддержало инициативу епископа Великолукского и Невельского Сергия построить здесь новый православный храм.

«Это очень важно ещё и потому, что раньше в этой части города никогда не было храма. В 2017 года было дано разрешение на строительство, выделен земельный участок. И уже в ноябре 2017 года после первого молебна на месте будущего храма началось его строительство. Основные работы были завершены к концу 2020 года, и в мае 2021 года храм обрёл свой современный вид, украсившись крестами на центральном куполе и колокольне. Хочу ещё раз подчеркнуть, что это не реконструированный исторический объект, а с нуля возведенный храм нашему преподобному святому. В 2022 году здесь прошла первая соборная архиерейская служба. В настоящее время благодаря личным усилиям епископа Великолукского, Невельского Сергия и поддержке благотворителей завершено внутреннее украшение и роспись храма. Завершается благоустройство территории», – уточнил Николай Козловский.

В строительстве нового храма принимали участие благотворители из Москвы и Санкт-Петербурга, а также городские предприятия и предприниматели.

«Много своих душевных и физических сил в возведение этого объекта вложил наш владыка Сергий. Вместе со служителями епархии он проделал большую работу по привлечению инвесторов и поискам архитектурных решений для строительства храма в этой части города. 24 ноября состоится его освящение. Несомненно, новый храм в честь нашего земляка и святого покровителя города Великие Луки преподобного Мартирия Зеленецкого станет новым толчком развития данного района города, точкой притяжения православных верующих. Храм обязательно внесёт значимую лепту в укрепление духовной жизни города, дальнейшее духовно-нравственное оздоровление нашего общества. От всей души благодарю епископа Великолукского, Невельского Сергия и все духовенство Великолукской епархии за проделанную работу, за вклад в наше общее дело — развитие города Великие Луки, повышение его культурного и духовного потенциала», – заключил глава Великих Лук.