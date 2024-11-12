XI Международная Свято-Тихоновская конференция началась в Пскове

Начала свою работу XI Международная Свято-Тихоновская конференция «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры» на базе Псковского государственного университета вчера, 16 ноября. Конференция приурочена к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Торжественная церемония открытия прошла в актовом зале Института гуманитарных наук и языковых коммуникация ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская епархия»
С приветственным словом к участникам конференции обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.
«Нынешняя конференция, приуроченная к столетию блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, является важным событием, объединяющим людей, стремящихся осмыслить вызовы современности через призму православных духовных ценностей. Святитель Тихон, возглавивший Русскую Православную Церковь в самое непростое для нашей страны время, стал примером мужества, духовной стойкости и преданности Христу. Его жизнь и служение – это образец того, как в самых тяжелых условиях можно сохранять веру и любовь к Богу» – отметил Владыка Матфей.
Также участников поприветствовали директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева, депутат Псковского областного собрания депутатов Андрей Маковский, руководитель Русской общины Псковской области Евгений Грабнер, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.
Затем состоялось пленарное заседание в ходе которого были представлены доклады:
Затем в рамках конференции состоялась открытая лекция «Актуальные вопросы духовной безопасности».
В последующие дни Свято-Тихоновская конференция продолжит свою работу в рамках семи тематических секций:
Традиционно организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Псковский государственный университет, Псковская епархия Русской Православной Церкви, Псково-Печерская духовная семинария, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Белорусский государственный университет Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Международное общество святителя Григория Паламы.
Целью форума является привлечение внимания ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской Православной Церкви к социальным, философским, историческим, психологическим и религиозным проблемам человека, его трансформации в современном обществе, проблемам безопасности, духовности и культуры.