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XI Международная Свято-Тихоновская конференция началась в Пскове

Начала свою работу XI Международная Свято-Тихоновская конференция «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры» на базе Псковского государственного университета вчера, 16 ноября. Конференция приурочена к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Торжественная церемония открытия прошла в актовом зале Института гуманитарных наук и языковых коммуникация ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская епархия»

С приветственным словом к участникам конференции обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Нынешняя конференция, приуроченная к столетию блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, является важным событием, объединяющим людей, стремящихся осмыслить вызовы современности через призму православных духовных ценностей. Святитель Тихон, возглавивший Русскую Православную Церковь в самое непростое для нашей страны время, стал примером мужества, духовной стойкости и преданности Христу. Его жизнь и служение – это образец того, как в самых тяжелых условиях можно сохранять веру и любовь к Богу» – отметил Владыка Матфей.

Также участников поприветствовали директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева, депутат Псковского областного собрания депутатов Андрей Маковский, руководитель Русской общины Псковской области Евгений Грабнер, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.

Затем состоялось пленарное заседание в ходе которого были представлены доклады:

«Святитель Тихон: жизнь по абсолютному образцу» (Манойлова Марина Алексеевна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры философии и теологии ПсковГУ, руководитель Центра духовно-нравственного воспитания;

«О значимости восстановления патриаршества в РПЦ (в контексте историософии Н. Я. Данилевского)» (Егоров Дмитрий Геннадьевич, доктор философских наук, профессор Псковского филиала Университета ФСИН России, г. Псков);

«Новые виды параправославных сект» (Силантьев Роман Анатольевич, доктор исторических наук, профессор МГЛУ, директор Центра географии религий при Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата, главный аналитик Российской академии образования);

«Онтология традиций как основание духовной безопасности» (Ярмолич Наталья Адамовна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и теологии ПсковГУ).

Затем в рамках конференции состоялась открытая лекция «Актуальные вопросы духовной безопасности».

В последующие дни Свято-Тихоновская конференция продолжит свою работу в рамках семи тематических секций:

«Человек в современном мире: трансформация мировоззрения в условиях кризиса»; «Историческая среда: история, события, размышления» (секция православной молодежи); «Труд в традициях православия: богословские концепции, монашеские практики, повседневная деятельность верующих»; «Попытки фальсификации российской и мировой истории как угроза национальной безопасности России»; «Духовная безопасность как основа укрепления Государственности и суверенитета России»; «Воспитание на православных традициях как основа духовной безопасности»; «Духовная безопасность в аспекте силовых структур».

Традиционно организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Псковский государственный университет, Псковская епархия Русской Православной Церкви, Псково-Печерская духовная семинария, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Белорусский государственный университет Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Международное общество святителя Григория Паламы.

Целью форума является привлечение внимания ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской Православной Церкви к социальным, философским, историческим, психологическим и религиозным проблемам человека, его трансформации в современном обществе, проблемам безопасности, духовности и культуры.