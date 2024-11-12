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Митрополит Матфей обсудил вопросы взаимодействия с подрядчиками по строительству ЖК

Митрополит Псковский и Порховский Матфей встретился с гендиректором ООО «Комплекс ТЭЦ18» Сергеем Чекрышовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

20 ноября в Архиерейской резиденции состоялась встреча митрополита Матфея с генеральным директором ООО «Комплекс ТЭЦ18» Сергеем Чекрышовым и представителями подрядных организаций, ведущих строительные работы в ЖК «ТЭЦ на Великой».

В ходе встречи обсуждались вопросы совместного взаимодействия Псковской епархии и подрядных организаций, ведущих строительные работы.