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Территорию церкви Николы со Усохи в Пскове понизили до исторической отметки

В Пскове продолжаются работы по реставрации церкви Николы со Усохи, которая является памятником истории и культуры федерального значения и находится в Среднем городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Это православный кончанский храм, первое упоминание о котором относится к 1371 году.

В настоящее время выполняются работы по покраске звонницы, замене кровельного покрытия, вычинке бутовой кладки по стенам четверика, возведению стен северного придела.

Также проводятся работы по выносу теплотрассы и устройству ливневой канализации для организации водоотвода с территории. Территория церкви была понижена до исторической отметки.

Важно отметить, что в 1945–1947 годах по проекту архитектора Юрия Спегальского была разобрана колокольня конца XVIII века, а в 1964–1966 годах по проекту Спегальского и Бориса Скобельцына была воссоздана звонница на северной стене.

В 2019 году церковь Николы со Усохи была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из ярких примеров псковской архитектурной школы.

Реставрация церкви позволяет сохранить историческое наследие Пскова и привлекает внимание к этому уникальному памятнику архитектуры, заметили специалисты.

Ранее основание престола и погреб нашли археологи в храме Николы со Усохи. Археологическую находку хотят законсервировать.