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Региональный этап XXXIII Рождественских чтений пройдет в Псковской епархии

Региональный этап XXXIII международных Рождественских чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» пройдет в Псковской епархии с 5 по 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Фото: Псковская епархия

Рождественские образовательные чтения — это церковно-общественный форум, который ежегодно проводится в два этапа. Он объединяет представителей сферы образования, науки, культуры, социального служения, а также государственных органов власти и общественных организаций.

Первый этап проходит в течение года во всех епархиях Русской православной церкви. Второй этап традиционно открывается в дни празднования Рождества Христова. Чтения организуют под председательством Патриарха Московского и всея Руси. В них принимают участие тысячи человек.

К чтениям присоединятся представители комитета по образованию области, преподаватели и студенты Псковского государственного университета и филиала университета ФСИН России, директора псковских школ, заведующие детских садов, педагоги образовательных учреждений и воскресных школ.

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 6 декабря состоится церемония открытия Рождественских чтений, на которой участников поприветствуют:

митрополит Псковский и Порховский Матфей;

губернатор Псковской области Михаил Ведерников;

председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В это же день участников ожидает пленарное заседание, на котором с докладами выступят:

Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, секретарь правления Союза писателей России, член Бюро президиума Всемирного русского народного собора;

Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви.

На информационных ресурсах Псковской епархии будет вестись прямая трансляция церемонии открытия и пленарного заседания.

Свою работу чтения продолжат в рамках тематических секций, в ходе которых участники церковно-общественного диалога изучат проблематику исторической памяти в современных научных исследованиях; рассмотрят процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, а также роль в этом процессе физической культуры; обратятся к духовному опыту празднования «Дня Победы».