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Образ Александра Невского в церковной проповеди обсудят на лекции в Пскове

В воинском храме святого князя Александра Невского 5 декабря состоятся очередные Александро-Невские беседы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Темой встречи станет обсуждение образа Александра Невского в церковной проповеди. Лектором выступит Кабинетская Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук.

Мероприятие начнется в 18.00 и пройдет при библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улица Максима Горького, дом 67.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112)72-14-41.