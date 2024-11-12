Церковь / Новости епархии

«Пастырь»: О церковнославянском языке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 ноября.

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о церковнославянском языке. В последнее время все чаще звучат предложения ввести его преподавание в российских школах.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.