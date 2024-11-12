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Отмостки вдоль крепостных стен обустраивают в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре продолжаются работы по устройству отмостки вдоль крепостных стен, реставрация швов кладки, вычинка разрушенного камня. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Каменная ограда монастыря построена в 1558-1566 годах. Длина крепостных стен - 810 метров. Завершена реставрация нескольких башен монастыря. Работы продолжаются в башне Нижних решеток.

Проект по сохранению памятников Ансамбля Псково-Печерского монастыря, который реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», включает 17 объектов культурного наследия, XVI- XIX веков.