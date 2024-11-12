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В Пскове презентуют монографию, посвященную Святогорскому монастырю

Презентация монографии протоиерея Михаила Иванова, посвященной Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII — начале XX века, состоится в Пскове 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

Это событие приурочено к 10-летию возрождения Великолукской епархии Русской православной церкви и станет важной вехой в изучении истории монашества и духовной жизни региона, отметили в библиотеке.

Презентация состоится 11 декабря в 17:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова (улица Профсоюзная, дом 2).

Напомним, ранее презентация состоялась в Великих Луках.