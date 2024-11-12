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Митрополит Матфей и начальник псковской Росгвардии провели рабочую встречу

В управлении Росгвардии по Псковской области прошла рабочая встреча руководителя ведомства полковника полиции Игоря Иванова и митрополита Псковского и Порховского Матфея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия обсуждались вопросы координации работы и структурного взаимодействия между Псковской епархией и региональным управлением Росгвардии.

Встреча прошла в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, которое заключено в марте текущего года.

В завершение митрополит Матфей передал полковнику полиции Игорю Иванову икону святого Георгия Победоносца.