Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей провёл выездное совещание по строительству храма на Завеличье

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл 12 декабря выездное совещание на территории будущего строительства храма в районе Завеличья города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В совещании приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Ксения Григорьева, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский).

Напомним, храм будет располагаться у Псковской областной инфекционной клинической больницы на улице Майора Доставалова в Пскове.