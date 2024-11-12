В поселке Дедовичи прошел вечер христианской песни

Вечер христианской песни, организованный приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы, прошёл в районном Центре досуга поселка Дедовичи. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал
Открывая мероприятие, настоятель храма Покрова Божией Матери поселка Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев, совместно с руководителем театрального кружка Анной Филевой рассказали о роли христианской песни в истории русского народа, а также становления мировой культуры.