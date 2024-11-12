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В поселке Дедовичи прошел вечер христианской песни

Вечер христианской песни, организованный приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы, прошёл в районном Центре досуга поселка Дедовичи. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Открывая мероприятие, настоятель храма Покрова Божией Матери поселка Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев, совместно с руководителем театрального кружка Анной Филевой рассказали о роли христианской песни в истории русского народа, а также становления мировой культуры.

На творческом вечере прозвучали песни и стихи в исполнении жителей поселка Дедовичи, а также прибывших гостей. Первую музыкальную композицию исполнили священнослужители Порховского благочиния. По завершении вечера участники Вечера были награждены благодарственными грамотами, а отец Димитрий по просьбам собравшихся исполнил несколько песен под гитару.