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В поселке Дедовичи прошел вечер христианской песни

15.12.2024 16:20|ПсковКомментариев: 0

Вечер христианской песни, организованный приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы, прошёл в районном Центре досуга поселка Дедовичи. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Открывая мероприятие, настоятель храма Покрова Божией Матери поселка Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев, совместно с руководителем театрального кружка Анной Филевой рассказали о роли христианской песни в истории русского народа, а также становления мировой культуры. 

На творческом вечере прозвучали песни и стихи в исполнении жителей поселка Дедовичи, а также прибывших гостей. Первую музыкальную композицию исполнили священнослужители Порховского благочиния. По завершении вечера участники Вечера были награждены благодарственными грамотами, а отец Димитрий по просьбам собравшихся исполнил несколько песен под гитару.
 
Теги: #регион60 #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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