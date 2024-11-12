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Митрополит Матфей совершил Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой алее в Останкино в Москве

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы (в Останкино) города Москвы сегодня, 15 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице. Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Звенигородский Арсений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; иерей Роман Хан, старший клирик храма Успения Пресвятой Богородицы (в Останкино); игумен Августин (Заярный), первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии; духовенство Северо-Восточного викариатства города Москвы.

Песнопения Литургии исполнили хор студентов Псково-Печерской семинарии под управлением Максима Давыдова и Архиерейский хор Северо-Восточного викариатства под управлением Марии Герего. За богослужением молились студенты Псково-Печерской духовной семинарии и многочисленные москвичи.

По окончании Литургии митрополит Арсений поприветствовал Владыку Матфея и всех богомольцев с Воскресным днем и обратился к собравшимся с проповедью.

Затем ко всем собравшимся с приветственным словом обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.