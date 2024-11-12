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Псковская епархия и Облздрав подписали договор о сотрудничестве

16 декабря 2024 года состоялось подписание договора о сотрудничестве Псковской епархии и комитета по здравоохранению Псковской области. Подписи под нормативным документом о взаимодействии медицинских структур области и Русской Православной Церкви поставили митрополит Псковский и Порховский Матфей и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Также участие в церемонии подписания договора приняли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев.

В память об историческом событии Владыка митрополит вручил Марине Гаращенко образ Пресвятой Богородицы и книгу о святителе Луке Крымском.

По окончании церемонии подписания на территории Молодежного центра Псковской епархии состоялась встреча митрополита Матфея с руководителями медицинских организаций Псковской области и окормляющим их духовенством.