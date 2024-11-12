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Стефановской церкви в Мирожском монастыре вернули первоначальный облик

Специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» продолжают реставрационные работы на территории Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

Церкви в честь первомученика архидиакона Стефана вернули первоначальный облик. Провели кровельные работы. Работы по восстановлению фасадов с наружной стороны завершили полностью. Воспроизвели декоративный орнамент «городок». Воссоздали и покрыли оцинкованным железом купол.

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Полностью восстановили деревянный карниз на колокольне. Покрыли сусальным золотом и подготовили к освящению новые кресты, выполненные по аналогам исторических.

С наступлением холодов работы переместятся в братских корпус и в интерьеры церкви.