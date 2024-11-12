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Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, которое прошло 21 декабря, накануне Недели 26-й по Пятидесятнице, зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане обители и паломники.