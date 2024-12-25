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Церковь / Новости епархии

В Пскове возобновились занятия в Воскресной школе при храме Преполовения Пятидесятницы

02.01.2025 19:50|ПсковКомментариев: 0

После долгого перерыва возобновились занятия в Воскресной школе храма Преполовения Пятидесятницы на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря в городе Пскове. Об этом сообщили в Псковской епархии. 

Фото: Псковская епархия/ Telegram-канал

Настоятель храма иерей Константин Тарасов познакомил воспитанников с богослужебным Апостолом. Ребята узнали, что книга содержит части Нового Завета: «Деяния» и «Послания святых апостолов», а также собрание прокимнов и аллилуиариев. Также дети узнали, что текст Апостола разделен на зачала, а также попробовали найти заданные тексты. Помимо этого, отец Константин объяснил учащимся как правильно читать Апостол.

 

Теги: #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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