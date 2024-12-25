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Рождественская служба с участием молодежи пройдет в Пскове

Богослужение в честь празднования Рождества Христова пройдет в храме Василия на горке в Пскове 6 января в 22:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре псковской епархии «Трилучье».



Фото: сообщество молодежного центра псковской епархии «Трилучье» ВКонтакте

Ночная служба начнется в 22:00 6-го января с Всенощного бдения, продлится по 02:30 7-го января. Служение проведет настоятель храма протоиерей Андрей (Большанин).

Так же, опубликовано расписание Богослужений в дни празднования Рождества Христова в Печорах.



Фото: Тelegram-канал Псково-Печерского монастыря

5 января - Богослужение в Михайловском храме в 18:00.

6 января. Навечерие Рождества Христова.

Утром пройдут Царские часы, Божественная литургия в Михайловском храме в 8:00. Святые врата закрываются в 18:00, открываются в 21:30. Всенощное бдение в Михайловском храме в 22:00. Всенощное бдение в Успенском храме в 22:00.

7 января. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Божественная литургия в Михайловском храме в 00:00. Божественная литургия в Успенском храме в 00:00. Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40. Вечером пройдет Великая вечерня, утреня в Михайловском храме в 18:00.

8 января. Собор Пресвятой Богородицы.

Утром пройдет Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40. Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18:00.

Полное расписание богослужений доступно к ознакомлению на сайте монастыря.