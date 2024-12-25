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Митрополит Матфей провел рождественскую встречу с псковской молодежью

Митрополит Псковский и Порховский Матфей встретился с православной молодежью города Пскова 8 января. Об этом сообщили официальном Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Telegram-канал

Молодые люди вместе с руководителем молодёжного отдела иереем Тигрием Агаджаняном, поздравили владыку митрополита с Рождеством Христовым и исполнили рождественские песнопения и колядки.

В ответ митрополит Матфей выразил благодарность за радость праздника и вручил сладкие подарки.

Затем встреча продолжилась в формате неформального общения за чашкой чая на территории молодёжного центра Псковской епархии «Трилучье».