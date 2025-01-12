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Фундаменты усиляют в Троицком соборе Пскова

Продолжается реставрация Троицкого собора в Пскове. Выполняется усиление фундаментов.Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы укрепляют фундаменты со стороны южных фасадов и южный контрфорс. Проводится инъектирование специальными растворами.

Работы обеспечены археологическим сопровождением.

Инъектирование проводится в 2 этапа. Цель-укрепление фундаментов и стен, заполнение пустот, чтобы сохранить исторический памятник.

Глубина бурения - 2 метра. Раствор закачивается под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины.

Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности.

Укрепление происходит по всему периметру памятника архитектуры. Будет пройдено 2 этапа. Первый этап на 2 метра, второй - на полную глубину фундаментов. После этого будут выполнены работы по укреплению грунтов.

Продолжается монтаж фасадных лесов, чтобы в весенне-зимний период приступить к работам на главках, барабанах и самих фасадах четверика.

Современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году.

Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистопный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Масштабная реставрация собора проводится впервые.