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Проект реставрации здания бывшей Духовной семинарии в Пскове согласовали в Минкульте

Проект реставрации и приспособления здания бывшей Духовной семинарии в Пскове, в котором учился, преподавал и принял постриг будуший Патриарх Тихон Беллавин, согласован на методсовете в Министерстве Культуры РФ, подготовлен к экспертизе сметной стоимости. Пройдена Государственная историко-культурная экспертиза на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Псковская духовная семинария появилась в 30-е гг. XVIII в.

Создана на базе существовавших с 1733 г. греко-латинских классов.

В 1738 г. специально для семинарии было выстроено здание рядом с подворьем Псково-Печерского монастыря.

В 1840 г. спроектировано новое двухэтажное здание профессором Петербургской Академии художеств А.Ф. Щедриным.

В здании располагались просторные светлые классы, домовая церковь.

В начале XX в. по проекту петербургского архитектора А. Павловского старое и новое здания объединенили с новым, надстроили объемом домовой церкви во имя Трех Святителей с купольным завершением (двусветный зал).

В 1904-1906 годах инспектором Псковской духовной семинарии был Сергей Владимирович Симанский, будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.

В 1918 г. Псковская духовная семинария закрыта. В здании разместился Морской пограничный отряд ОГПУ.

Домовая церковь ликвидирована, облик семинарии изменился - исчезла церковная главка.

Во время войны здание уцелело, и в нем начал работу Псковский педагогический институт.

Основное функциональное назначение здания после реставрации не меняется- учебное заведение. Дополнительно появятся культурно- образовательные пространства.

Предусмотрено размещение гостиницы в западном корпусе, который исторически использовался как спальня. Столовая и кухня располагаются на месте существовавших ранее, в южном корпусе. По проекту предусмотрено восстановление домовой церкви Трех Святителей в составе культурного пространства.