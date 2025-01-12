Церковь / Новости епархии

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в соборном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве

16-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла молитвенно отметила Полнота Русской Православной Церкви вчера, 1 февраля. Во всех храмах и монастырях вознеслись молитвы о Предстоятеле Церкви, избранном на Поместном Соборе 2009 года на Московский Патриарший престол. Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской епархии

В этот знаменательный день Святейший Патриарх Кирилл совершил в интронизационных облачениях Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ювеналий (Поярков); митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; митрополит Псковский и Порховский Матфей; сонм архиереев Московского Патриархата и представители Поместных Православных Церквей.

Богослужебные песнопения исполнили хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев) и хор духовенства Московской митрополии под управлением священника Сергия Голева.

На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

В сугубую ектению были включены особые прошения о Святой Руси, а также прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой. Митрополит Ювеналий прочитал молитву о Предстоятеле Русской Православной Церкви. Святейший Владыка вознес молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии, после «Многолетия», митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес от членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 16-летием интронизации.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжественного богослужения с Первосвятительским словом.