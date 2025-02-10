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Продолжается реставрация стен и кровли церкви Николы со Усохи в Пскове

Памятник архитектуры Псковской школы зодчества XV–XVI веков, расположенный в самом сердце Пскова на улице Советской, продолжает обретать свой первоначальный облик благодаря усилиям реставраторов. Церковь Николы со Усохи, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, переживает новый этап восстановления своей исторической значимости, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

На данный момент специалисты завершают работы по расчистке орнаментов малого барабана от наслоившихся окрасочных слоев, что позволяет выявить оригинальные элементы декора. Также завершен демонтаж кровельного покрытия над четвериком.

Внутри притвора проведены работы по вычинке кладки из известняка, а также возведены стены северного и южного приделов.

Исследователь древней псковской архитектуры Юрий Спегальский, чьи труды сыграли важную роль в изучении этого памятника, отметил, что церковь неоднократно подвергалась изменениям в XVII–XIX веках. Так, в конце XVII века восьмискатное покрытие основного объёма храма и его придела было заменено на четырёхскатное, а боковые притворы были перекрыты сводами.

Согласно клировым ведомостям 1797 года, в то время существовали два придела – Сретения Господня и Иоанна Богослова. В ходе археологических исследований были открыты исторические фундаменты церкви.

Здание церкви претерпевало изменения и в последующие годы. Например, в 1780 году была разобрана двухпролетная звонница, а вместо неё у юго-восточной стороны церкви построили новую колокольню. Рядом с южной апсидой появилась новая часовня, которая скрыла древние архитектурные элементы.

Во время Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1944 год, здание церкви пострадало от пожара и получило значительные повреждения. Однако уже после войны, в 1945–1947 годах, под руководством того же Юрия Петровича Спегальского начались восстановительные работы. Были разобраны поздние постройки, включая колокольню конца XVIII века, и восстановлено восьмискатное покрытие четверика. К сожалению, реставрация тогда так и осталась незавершённой.

В 1964–1966 годах, согласно проектам архитекторов была воссоздана звонница на северной стене.

Сегодня реставрационные работы возобновлены под руководством архитектора Евгения Иванова. Его проект направлен на завершение начатого ранее процесса восстановления церкви Николы со Усохи к её историческому облику.