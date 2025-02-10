Митрополит Матфей совершил литургию в Псковском кафедральном соборе по случаю Сретения Господня

15 февраля 2025 года, в праздник Сретение Господа, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото: Матвей Елисеев
Митрополиту Матфею сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, клирик Свято-Троицкого собора иерей Артемий Лутченко, клирик Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко), клирик Свято-Троицкого собора иерей Кирилл Быков, клирик Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Подолян), руководитель Молодежного отдела епархии иерей Тигрий Агаджанян.
Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.
За божественной литургией митрополит Матфей рукоположил клирика Свято-Державного Димитриевского собора города Гдова диакона Игоря Суменкова в пресвитеры. По окончании литургии было совершено славление празднику.
По завершении богослужения митрополит Матфей огласил обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня православной молодежи. Затем владыка Матфей обратился с Архипастырским словом к собравшимся.
Затем митрополита поздравили с праздником представители молодежи Псковской епархии и вручили памятный подарок.