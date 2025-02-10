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Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой пустыни

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин великого освящения и Божественную Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в Феофиловой пустыни, сегодня, 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев), настоятель храма святителя Митрофана Воронежского поселка Лосицы Плюсского района иеромонах Вениамин (Крашенинников), благочинный Плюсского округа епархии иеромонах Аарон (Соболев) и монастырское духовенство.

Песнопения богослужений исполнили хор Александра-Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. За богослужением молились: настоятельница Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря игумения Магдалина (Бусыгина) с сестрами обители, а также многочисленные прихожане и паломники.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.