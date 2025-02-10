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Панихиды отслужат в Псково-Печерском монастыре в родительскую субботу

22 февраля, во вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, состоятся богослужения, будут отслужены панихиды после ранней и поздней литургии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

Утром состоится ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Поздняя божественная литургия пройдет в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. После будут панихиды.

Параклисис в Успенском храме начнется в 11:30. Вечером состоится Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

Добавим, в православном календаре дни особого поминовения усопших называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 22 февраля.