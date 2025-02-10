Церковь / Новости епархии

В обители Псково-Печерского монастыря введены в эксплуатацию четыре башни

В обители Псково-Печерского монастыря введены в эксплуатацию четыре башни: Благовещенская, Петровская (Святых ворот), Изборская и Тарарыгина, сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

Во всех башнях проведены ремонтно-реставрационные работы: инъектирование, вычинка, реставрация каменной кладки, проведена замена стропильной системы и локальное протезирование, отреставрированы ворота, установлены окна. Башни приспособлены под использование.

В Изборской башне восстановлено два яруса, которые впоследствии можно использовать не только как музейное пространство, но и перспективное приспособление под жилые келии. Башня оснащена всеми необходимыми инженерными сетями и системами безопасности. Восстановлены аварийный свод проездной арки и целостность кладки.

У всех башен выполнено усиление фундаментов, гидроизоляция, глиняный замок (для предотвращения проникновения влаги внутрь).

Завершается реставрация Тайловской башни. Помимо стандартного для всех башен видов реставрации, ведутся работы по устройству санитарной зоны. Восстановлено три яруса башни.

Завершены реставрационные работы на башне Верхних решеток и Тюремной. Объекты готовится к сдаче пользователю.

Отреставрирована и сдана в эксплуатацию Благовещенская башня (XVI века), в которой проведены уникальные работы по замене дозорной избы в верхней части без разбора исторической кровли.