Церковь / Новости епархии

Вокруг церкви Климента папы Римского в Пскове установят защитные сооружения от весенних паводков

Для сохранения уникального памятника архитектуры XV века — церкви Климента папы Римского в Пскове — планируется установка специальных ограждающих сооружений. Этот важный шаг направлен на защиту храма от ежегодных подтоплений, вызванных весенними паводками на реке Великой, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Церковь Климента папы Римского, построенная в XV веке, является важным памятником архитектуры Псковской земли. Она расположена в зоне подтопления реки Великой, что долгое время создавало угрозу её сохранности. Однако разработан проект реставрации, предусматривающий установку защитных конструкций для предотвращения ущерба от весеннего половодья.

Храм относится к числу выдающихся образцов псковского зодчества. Он сохранил многие оригинальные черты, такие как повышенный цоколь четверика, подцерковье без апсид и особый тип перекрытия. В архитектурном ансамбле города церковь играет важную роль, соединяя Завеличье с Окольным городом.

Как рассказали в сообществе, церковь во имя Климента папы Римского и Петра Александрийского — бывшая монастырская. Когда и кем был основан мужской «Климентовский монастырь» неизвестно. Обычно пишут, что эта монастырская церковь посвящена Клименту, папе Римскому, третьему приемнику апостола Петра, принявшему мученическую смерть в 101 году.

В книге «Историческая топография Пскова в XIV-XV веках» Инга Константиновна Лабутина привела доказательства, что мужской монастырь Климента существовал еще в первой половине XIV века. Принадлежавшие ему деревни, пустоши и лавки перечислены в писцовой книге 1585-1587 годов, причем один раз там его называли «Петра святого с Завеличья Драчилв монастырь».

Так звали, вероятно, основателя или благодетеля обители. По другой версии рядом жили Драчи — шерстобиты и валяльщики обуви. В писцовых и оброчных книгах 1585-1857 годов он неоднократно упоминается как «Климентовский монастырь изо Пскова з Завеличья» или «Климента святаго изъ Завеличья».

Имеются сведения о том, что в 1615 г. монастырь был разорен шведами, но вскоре возобновлен, в начале XVIII в. снова упразднен, а церковь приписана к архиерейскому дому.