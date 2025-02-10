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Святейший Патриарх Кирилл поздравил Михаила Ведерникова с 50-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с днём рождения сегодня, 7 марта. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия/ Telegram-канал

Патриарх Кирилл отметил, что Михаил Ведерников многие годы своей жизни посвятил различным трудам на пользу Отечества. Занимая ныне ответственный пост губернатора Псковский области, он прилагает немало усилий для ее всестороннего развития, поддержания благополучия людей и реализации социальных и культурных проектов.

«Искренне признателен Вам за неизменное внимание к жизни епархий Псковской митрополии и деятельное участие в реставрации храмов. Выражаю надежду на продолжение сложившегося доброго взаимодействия Русской Православной Церкви и светских властей области ради утверждения в сознании современников традиционных нравственных ценностей, ради созидания мира и согласия в обществе», - написал он.

В честь отмечаемой даты Патриарх Кирилл удостоил Михаила Ведерникова орденом благоверного князя Даниила Московского (II степени).

«Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, обильной помощи от Господа и успехов в дальнейших трудах на высоком губернаторском посту», - заключил он.