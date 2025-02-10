Церковь / Новости епархии

Ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоится 25 марта

Ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоится 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«25 марта 2025 года состоится ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе», - отметили в епархии.

Крестный ход в феврале совершает приход храма Успения Пресвятой Богородицы (с Пароменья) города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма. Адрес: город Псков, Рижский проспект, дом 3.

Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.