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Первая Пассия совершается 9 марта в Псково-Печорском монастыре

Сегодня вечером, 9 марта, в Псково-Печорском монастыре совершается первая Пассия, сообщили Псковской Ленте Новостей в официальном Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь / Telegram-канал

Пассия - (лат. «страдание») - особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа.

«Эта самая поздняя по времени возникновения православная служба была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским Петром (Могилой) (1596 – 1647 гг.), создателем многих литургических форм. Смыслом Пассии является сопереживание со Христом последних дней Его земной жизни и, в особенности, Его Крестной Смерти», - говорится в сообщении.

Последование Пассии бывает 4 раза в год (по числу евангелистов) воскресенья (или пятницы) Великого Поста, по вечерам.

За каждой пассией прочитываются евангельские повествования о страданиях Христа:

- на 1-й Пассии: 26 и 27 главы от Матфея,

- на 2-й Пассии: 14 и 15 главы от Марка,

- на 3-й Пассии: 22 и 23 главы от Луки,

- на 4-й Пассии: 18 и 19 главы от Иоанна.