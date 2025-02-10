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Гидрофобизацию стен провели в Псково-Печерском монастыре

В цокольных этажах Благовещенской (XVI в.), Сретенской (XVI- XIX в. в.) церквей и Ризницы ( XVI-XVIII в. в.) из ансамбля Псково-Печерского монастыря проведена гидрофобизация стен, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Пропитка стен специальным составом выполнена для предотвращения проникновение влаги в структуру материала. В результате весь слой кладки сохраняет сухость, это продлевает срок эксплуатации церкви. Здание лучше сохраняет тепло, повышается устойчивость к перепадам температуры, рассказали специалисты.

Гидрофобизация стен включает следующие виды работ: